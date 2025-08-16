◇明治安田J1リーグ第26節鹿島1―1福岡（2025年8月16日メルスタ）鹿島は1―1で福岡と引き分け、3連勝を逃した。6日の天皇杯で延長戦までもつれる激闘を戦った相手と中9日での再戦。前半は一進一退の攻防が続き、スコアレスで折り返した後半5分に自陣右サイドから崩されて失点した。その後は後半24分までに5枚の交代枠を使い切って反撃へ。同25分、FW田川の左クロスをMF松村が頭で合わせたが枠の右に外れた。同点ゴール