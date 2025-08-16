【MLB】ドジャース 3ー2 パドレス（8月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）【映像】枠内も“ボール判定”→カーショー首を振り愕然疑惑の判定に、レジェンド左腕も思わず苛立ちを見せた。ドジャースのカーショー投手が、首位攻防戦となったパドレス戦に先発登板。2回、メリル外野手との対戦では、2度にわたってストライクゾーンに投じた球がボール判定となり、ファンも騒然としている。108日ぶりに首位陥落と