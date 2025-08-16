ロシアのプーチン大統領との首脳会談を終えたアメリカのトランプ大統領は、「戦争を終わらせる最善の方法は停戦合意ではなく和平合意だ」とSNSに投稿しました。トランプ大統領は16日、SNSでロシアのプーチン大統領との首脳会談の後、ウクライナのゼレンスキー大統領やヨーロッパ各国の首脳らと電話会談を行ったことを明らかにし、どの会談も「とてもうまくいった」と投稿しました。そのうえで、「ロシアとウクライナの恐ろしい戦争