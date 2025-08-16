バドミントンの世界選手権（25日開幕、フランス・パリ）に向けて16日、都内で合宿している日本代表が練習を公開した。パリオリンピック™で銅メダルを獲得し、世界選手権を最後にペアを解消する志田千陽（28・再春館製薬所）、松山奈未（27・再春館製薬所）の“シダマツ”ペアが取材に応じ、心境を語った。【写真を見る】バド“シダマツ”、最後の世界選手権へ合宿公開志田千陽「最後、最後っていうより勝ちたい」、松山奈