（台北中央社）台湾映画を通じて発展の軌跡や台湾文化の多様性を紹介するイベント「台湾映画の輝かしい今昔」が11日から大阪市の中央公会堂で開かれている。厳選された全10作品が20日まで順次上映されている。大阪・関西万博に合わせて文化部（文化省）が大阪市内で開催している台湾文化PRイベント「We TAIWAN」の一環として、国家映画・視聴文化センターが主催した。上映作品は1961年公開の台湾語映画「ザ・ファンタジー・オブ・