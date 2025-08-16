新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」は１６日有明大会で準決勝が行われ、ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）がＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーJr.（３８）を撃破し、決勝戦（１７日、有明）に進出した。Ｂブロックを３位で突破した竹下は、デビッド・フィンレーとの決勝トーナメント進出者決定戦を制して４強入り。Ｂブロック１位で王者にして前年度覇者のザックと激突した。