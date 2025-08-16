モデルの蛯原友里さん（45）が2025年8月13日、自身のインスタグラムを更新。美脚際立つミニ丈コーデを披露した。「温かみのある発色がお気に入りです」蛯原さんは、高級ブランド・ロエベの新しいバッグを紹介し、黒い超ミニワンピース姿やバックショットなどを投稿。「私がセレクトしたのはオリーブロエベらしい、温かみのある発色がお気に入りです」と語っていた。インスタグラムに投稿された写真では、黒いミニワンピースを着用