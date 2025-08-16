水戸ホーリーホックは８月16日、J２第26節でジュビロ磐田とホームで対戦した。勝点51で首位に立つ水戸は、開始８分にグスタボ・シルバの得点で先制を許すと、14分にも倍井謙に決められて２点のビハインドを背負う。前半を０−２で終え、迎えた後半はさらに攻勢を強める。だが、磐田のタフな守備の前になかなか得点できない。 それでも79分、１点を返す。加藤千尋がボックス内で倒されて得たPKを、渡邉新太が確実に沈