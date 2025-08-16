LONGMANの新曲「Underclass HERO」が、10月より放送されるTVアニメ『3年Z組銀八先生』（テレビ東京系）のエンディングテーマに決定した。 （関連：Ken Yokoyama、90’sパンクカバーアルバムの本当の意義“あの時代、あのシーン、あの連帯感”を越えた思い） 原作 空知英秋、著者 大崎知仁による『銀魂 3年Z組銀八先生』は、漫画『銀魂』の公認スピンオフ小説として2006年より発売された作品。舞台を“江