大相撲の夏巡業が１６日、北海道旭川市で開かれ、同市出身で昨年１１月に亡くなった第５２代横綱の北の富士勝昭さんを追悼する献花式などが行われた。この日は「北の富士追悼巡業」として実施され、大勢のファンが訪れた。取組の合間に行われた献花式では、土俵下に北の富士さんの遺影とともに献花台が設置され、北の富士さんの弟子でもある日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）や、豊昇龍、大の里の両横綱、大関琴桜らが