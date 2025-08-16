声優の杉田智和、阪口大助、釘宮理恵、千葉進歩、中井和哉、鈴村健一、太田哲治、高橋美佳子、『銀魂』キャラクターのエリザベスが16日、都内で行われた『銀魂まるちばーす祭り』に参加。完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年に公開されることが発表された。【写真】『東リベ』人気に便乗した『銀魂』（笑）マイキーのセリフ言う中井和哉『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタ