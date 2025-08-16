サザンオールスターズ 10年ぶりの最新オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』(3月19日発売)を携えて行ったサザンオールスターズの集大成ともいうべきライブツアーが、Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』として今年11月19日にリリースされることが明らかになった。【動画】公開されたサザンオールスターズ特報映像2023年6月25日にデビュー45周年を迎え、新曲の制作活動を続けながら「