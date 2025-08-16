【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サザンオールスターズのライブBlu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』が、11月19日にリリースとなることが発表された。 ■サザン活動初期を彷彿とさせる濃密な3年間の集大成とも言えるライブツアー 2023年6月25日にデビュー45周年を迎え、新曲の制作活動を続けながら『茅ヶ崎ライブ2023』の開催、“最後の夏フェス出演”と銘打った『ROC