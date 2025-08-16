BE:FIRST / 空 -1461days- 2025年8月16日にプレデビュー4周年の記念日を迎え、10月29日に初のベストアルバム「BE:ST」のリリースを発表した7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、プレデビューから1461日の軌跡を繋いだ最新曲「空」の映像を公開した。【動画】公開されたBE:FIRST / 空 -1461days-BE:FIRSTの「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。作詞作