日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が１３日に放送され、上田晋也がＭＣを務めた。この日は「ちょっと恥ずかしいコンプレックス告白ＳＰ」。ｍ−ｆｌｏ・ＬＩＳＡが「ある日、突然なんですけど、ヘアラインがもの凄い上がったんですよ。そんなはずないってぐらいにオデコが広がってて。（朝）起きて鏡みたら『オーマイガー！』って」と明かした。いとうあさこも「髪の毛が年々細くなる。元々毛量はスゴいあったんで。毛量は