元SKE48の松井珠理奈（28）が16日、インスタグラムを更新。写真集のオフショットを公開した。松井は「鏡よ鏡答えちゃって〜」と書き出し、「写真集『アイヲシル』オフショット相当暴れたのか髪が乱れております」とつづり、胸元が開いた衣装で鏡の前に立つ姿を公開した。「先日アップしたオフショットが反響大きすぎてフォロワーさんも急に増えてびっくりしています！！」と明かし、「サインも心機一転新しくしたので是非イベン