9月28日に告示される石川県加賀市長選挙に元市教育長の山田利明さんが立候補を表明しました。市長選にはすでに現職と元教員の男性が立候補を表明していて選挙戦となる公算が高まっています。元加賀市教育長・山田利明氏(67)「このままで加賀市がもつのだろうかというような強い強い不安があるもう一つは不満市民の声が十分反映されない。この不安と不満を解消するには今の市政を変えるそのためには、自分がその市政に参画できるよ