2012年夏の加入以来、13年もの時を過ごし、長年10番も背負ってきた愛するクラブとの別れ。モドリッチは公式戦通算597試合に出場し、28個のタイトルをもたらしてきたレアル・マドリードを今夏に退団することとなった。まもなく40歳。一般的に見れば引退を考えてもおかしくない年齢だ。しかし、モドリッチの旅はまだ終わらない。そんな生ける伝説が新天地に選んだのがセリエAのACミランだ。子供のころによく見ていたカルチョ。そして