2023年の愛知県議選で当選した自民党県議が当時、県連から受け取った「選挙関係費」を公選法で義務づけられている報告書に記載していなかったことが分かりました。 【写真を見る】自民党愛知県連が2023年の県議選で支出した“選挙関係費”受け取った候補者のうち県議24人が“選挙運動費用収支報告書に不記載”…ほとんどの議員はすでに修正 自民党愛知県連の丹羽秀樹会長によりますと、2023年4月の愛知県議選で、県連が「選挙