テーブルの上を、ただぼーっと見ているポンタ。 スイカやらお菓子やら、いろいろ食べものが並んでいても興味なさげなポンタ。 ところが、丸めたティッシュを置いた瞬間、顔がぐんっと近づき、そのままパッとくわえて持ち去っていきました。 どうやら狙っていたのは食べ物ではなく、そっちだったようです。意外な獲物への執念に思わず笑ってしまいました。