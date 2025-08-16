◆新日本プロレス「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」（１６日、有明アリーナ）観衆４５５８新日本プロレスは１６日、有明アリーナで「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」決勝トーナメント（Ｔ）を行った。新日本が同会場での大会は７１０２人を動員した２０２２年１１月２０日のスターダムとの合同興行以来、およそ３年ぶり。「Ｇ１」開催は今回が初。１７日の優勝決定戦も同所で開催するが２連戦初日の観客動員は４５５８人だった。準決