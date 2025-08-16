日本ハムの清宮幸太郎が１６日までに、自身のＳＮＳを更新。現役引退を発表した中日の中田翔内野手にメッセージを送った。インスタグラムで「中田さん、１８年間現役生活お疲れ様でした」と日本ハムでともにプレーした際の写真を投稿。中田の登場曲をＢＧＭに設定し「小さい頃からテレビで見ていたあの“中田翔”さんと同じユニフォームで同じポジションで野球ができて幸せでした！僕は歳が１０個離れているのでずっと中田さん