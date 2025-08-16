【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は対日戦の勝利８０年に合わせ、「大日本帝国は打倒され、世界は圧政から救われた」とする談話を発表した。日本については「今日、太平洋における最も強力な同盟国になった」と指摘した。日本は１９４５年８月１４日、米英など連合軍による降伏勧告「ポツダム宣言」を受諾した。今月１４日付で公表された談話は、「我が国が地球上で最も偉大な国であり続ける」ために、現政権の方