山形市で16日、様々な団体がフラダンスを披露するイベントが開かれ、訪れた人たちは南国の気分に浸っていました。 【写真を見る】フラダンスで南国気にひたる道の駅やまがた蔵王の「サマーフェスタ」賑わう 報告・佐藤真優「道の駅やまがた蔵王に来ています。まだまだ暑い日が続きますが、そんな気分を盛り上げる南国の雰囲気に包まれています。アロハ～」 会場では、ハワイの郷土料理「ロコモコ」や、お祝いごと