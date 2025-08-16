岐阜県高山市の北穂高岳（標高3106メートル）でクライミングをしていた男性1人が12日に滑落し、行方不明となっています。 警察によりますと行方が分からなくなっているのは東京都練馬区の40代の会社員の男性です。 男性は同行者3人と北穂高岳の滝谷でのクライミング中に滑落しました。 同行者が午後1時すぎに、山小屋の支配人を通じて山岳警備隊に通報しました。 天候不良のため捜索ができず、天候が回復次第