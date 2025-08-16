MBS（毎日放送、大阪市北区）の清水麻椰アナウンサー（29）が16日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。「いつもお世話になっております。先日、結婚いたしました！」と報告。「これからも仕事に励んでまいります。よろしくお願いします。MBSアナウンサー清水麻椰」と締めくくった。結婚男性についての具体的記述はなかったが、清水アナは昨年11月、日刊スポーツの「日曜日のヒロイン」インタビューに登場した際、今後につ