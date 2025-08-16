2025年9月16日、発酵スキンケアの新星「HACCO.PANDA（ハッコウパンダ）」が全国デビューします。秋田県産あきたこまちと白神山地由来の特別な酵母から生まれたコメ発酵液*¹を贅沢に配合し、肌にすっと浸透。導入美容液から高保湿クリーム、メイクの上から使える保湿ミストまで全5アイテムが揃い、うるおいと透明感を叶えます。先行販売は8月19日から、一部バラエティショップにてスタート♪ 独自コメ発酵