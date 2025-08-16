「まじ目そっくり！」妹登場にファン歓喜「ドライフラワー」などのヒット曲で知られるシンガー・ソングライターの優里が、実妹を顔出しで紹介。驚きの声が上がった。「僕の妹です！笑 誕生日に視力をプレゼント！緊張してたみたいだけど喜んでくれてよかった！」とXにつづり、YouTubeチャンネルに顔出しで登場したことを報告。「妹、顔出し解禁します」と題してアップされた動画には、マスク姿で眼鏡をかけた視力0.05の妹が