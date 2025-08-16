全国高校総体（インターハイ）は16日、岡山市のジップアリーナ岡山で柔道女子の団体と個人3階級が行われ、57キロ級は鹿釜奈々美（福岡・南筑）が頂点に立った。2回戦から登場した鹿釜は寝技で初戦を突破。その後も危なげなく勝ち上がり、決勝は矢崎美羽（山梨・富士学苑）から崩れ上四方固めで一本勝ちを収めた。南筑では男子60キロ級の古賀龍之介も優勝しており、2階級で頂点に立った。52キロ級は1年生の武田桃佳（長野・佐