日本代表DF町田浩樹は、昨季に68失点と、ブンデスリーガ18クラブ中ワースト２位だったホッフェンハイムがピンポイントで獲得を熱望した補強選手だ。昨シーズンに15位と低迷したホッフェンハイムは、首脳陣にごたごたがあったり、気がついたら抱える選手数が41人になったりと、クラブ内の混乱ぶりは外からも感じられた。大量に選手を放出したこの夏は、チームの刷新を進めるうえで、特に守備陣の立て直しは緊急テーマだっただ