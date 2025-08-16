◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京・芝１６００メートル）第７３回中京記念の前日最終オッズが１６日、発表された。単勝１番人気は（３）エルトンバローズ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）で３・１倍。重賞２勝、昨年のマイルＣＳで２着の実績があり、今回が９か月ぶりの復帰戦となる。２番人気は今年の東京新聞杯を勝った（７）ウォーターリヒトで４・８倍。以下は重賞初制覇を狙う（８）エ