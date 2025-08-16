プロボクサーの浦川大将さん（帝拳）の告別式が１６日、東京・荒川区の町屋斎場で営まれた。親族をはじめ選手や関係者ら約３００人が参列し、最後の別れを惜しんだ。浦川さんは２日、東京・後楽園ホールでの試合後に救急搬送。急性硬膜下血腫で開頭手術を受け、９日に２８歳で亡くなった。帝拳ジムの浜田剛史代表は「とても研究熱心で、一つひとつ課題をクリアするためにトレーナーと常に話し合い、その通りに一歩一歩、成長