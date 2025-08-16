日本の歴史のなかでも、日本社会が大きく変わるきっかけとなったのが「ペリー来航」ではないでしょうか。ペリー来航に関しては、4隻の黒船、日米和親条約や日米修好通商条約などのイメージが強いかと思いますが、実はペリー一行は日本へ多くの物を贈っていました。そして、日本側もペリーたちに贈り物をしていました。そこで、今回の記事では、日・米がそれぞれどんな物を贈り合ったのかをご紹介していきたいと思います。※関連記