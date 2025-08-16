夏の甲子園、全国高校野球選手権大会は16日、3回戦が行われ、県代表の創成館は東東京代表・関東第一とベスト8をかけて激突しました。 去年夏の甲子園で準優勝の強豪・関東第一との一戦。 創成館はチーム最高成績となるベスト8を目指しましたが、3回に1アウト満塁のピンチを迎えるとタイムリーヒットを浴び、関東第一に2点を先制されてしまいます。 反撃に出たい創成館は5回、2アウト2塁から1番峯選手がレフト線を破