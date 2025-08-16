◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節浦和―名古屋（１６日・埼スタ）公式戦３試合連続ゴールとなる先制点を決めた浦和ＦＷ小森飛絢が、負傷交代のアクシデントに見舞われた。相手選手と接触した際に右足を痛めた模様で、前半２８分にピッチへと座り込むと、ＭＦ松本泰志との交代となった。この試合では０―０の前半７分、トップ下のＭＦサビオが中盤でのドリブルでふたりをかわし、並行に走る小森へラストパス。小森はボールを流