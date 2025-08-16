ノアのシングルリーグ戦「Ｎ−１ＶＩＣＴＯＲＹ」（９月８日、東京・後楽園ホールで開幕）の出場選手が１６日の後楽園大会で発表された。今年のＮ−１は全１６名が参加し、Ａ、Ｂの２ブロック制で開催。２１日の栃木・ライトキューブ宇都宮大会までの全８大会でリーグ戦を行い、２３日の後楽園ホール大会で優勝決定戦を行う。出場選手とブロック分けは以下の通り。【Ａブロック】ＫＥＮＴＡ、清宮海斗、征矢学、佐々木憂流迦