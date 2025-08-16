◆新日本プロレス「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」（１６日、有明アリーナ）観衆４５５８新日本プロレスは１６日、有明アリーナで「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」決勝トーナメント（Ｔ）を行った。今年のＧ１は、７・１９札幌で開幕し１０選手がＡ・Ｂの２つのブロックに分かれてリーグ戦を展開。１３日の浜松大会までに公式リーグ戦が終了した。ＡブロックはＥＶＩＬ、Ｂブロックは、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ザック・セイバーＪ