■陸上 アスリート・ナイト・ゲームズ・イン福井（16日、福井県福井市・9.98スタジアム）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子100m決勝で、胗田大輝（22、東洋大）が10秒00（＋0.3）をマークし、東京世界陸上の参加標準記録（10秒00）をクリアするも日本人史上5人目の9秒台には惜しくも届かなかった。7月の日本選手権では優勝候補と言われながらも、フライングで無念の失格となった胗田。大逆転