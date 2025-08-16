「陸上・ナイトゲームズ・イン福井」（１６日、福井県営陸上競技場）男子１００メートル決勝が行われ、柳田大輝（２２）＝東洋大＝は自己ベストとなる１０秒００（追い風０・３メートル）で世界選手権参加標準記録（１０秒００）を突破したが、代表入りの目安となる９秒９６には届かなかった。柳田は優勝候補として迎えた７月の日本選手権でまさかのフライング失格。決勝進出を逃しており、世界選手権代表入りに向けては、サ