【動画】尾道高校編#1｜https://youtu.be/jnrwHVcs9lY 名門校に潜入し、強さの裏側に隠された独自のルールや秘密を探る番組「名門のオキテ！」。今回は広島県尾道市の向島にある「尾道高校」に潜入取材。 渡船でアクセスする（バスなど他の交通手段も利用可能）特別な立地にありながら、数々の部活動で全国レベルの実績を誇る名門校。この学校には、他では見ることのできない独特な「オキテ」が存在し、生徒たちの心と技を