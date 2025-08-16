太平洋戦争中、長崎への原爆投下や鹿児島市の戦災の写真や資料が展示されている企画展が鹿児島市で開かれています。 この企画展は鹿児島市の中央公民館で鹿児島市と長崎市が開催したものです。 原爆で被災した長崎市街の写真や資料のほか空襲によって被災した鹿児島市街の写真や、戦時中に使われていた生活用品などおよそ200点が展示されています。 16日は講話も開かれ、長崎市で6歳のときに被爆した八木道子さん86歳が当時の経