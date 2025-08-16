好景気の波に乗ってサイズアップも、「誰も求めていない」結果に日本のクルマは品質と信頼性の高さに加え、いち早く顧客のニーズを察知し、製品にフィードバックしていくマーケティングの綿密さにも定評があります。しかし、リサーチ手法やデータ分析を誤った結果、時としてユーザーがまったく望んでいないクルマを生み出してしまう場合もあります。【どっちが好き？】これが大胆に変身した「後期型S14シルビア」です（写真）