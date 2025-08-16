戦争が終わって80年の15日、石破首相は終戦の日の式典で「反省」という言葉を首相としては13年ぶりに用いて挨拶しました。こうした中、石破首相が意欲を見せる“戦後80年見解”について伊佐治健・解説委員長と考えます。◇石川みなみアナウンサー「戦後50年以降、節目の年にはいずれも首相談話が発表されてきましたが、今年は発表されていません。石破首相は見送ったんでしょうか」伊佐治健・解説委員長「石破首相は閣議