好きになったらその気持ちは止められないといいますが、自分や相手が既婚者だった場合、理性でおさえることは可能ですよね。ただそれを無視して突っ走ると、誰も祝福してくれない自己満の愛に酔いしれるという、痛い人間になってしまいます。今回は、不倫をして略奪婚をした女性の話をご紹介いたします。友人の言葉「久しぶりに会った友人に近況報告をしていたときのこと。私は最近再婚をしました。というのも、前の夫とは私の不倫