声優の櫻井智さんが13日に多臓器がんのため死去したことを、所属事務所のフェザードが公式Xで発表した。53歳だった。【写真】櫻井智さんが亡くなったことを伝える投稿所属事務所によると、櫻井さんはかねてから多臓器がんの治療に取り組んでいたが、今月4日に症状が悪化し緊急入院。その後も回復せず、13日に永眠したという。発表では「櫻井智は病気からの完全なる復活を目指し、治療には常に私どもと一緒に前向きに懸命に取