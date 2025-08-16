インターナショナルＳ・英Ｇ１（８月２０日、ヨーク競馬場・芝２０５０メートル）で海外Ｇ１連勝を狙うダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）が現地時間１６日、滞在先のニューマーケット調教場で追い切りを行った。アルバハスリのポリトラックコースで、７ハロンの併せ馬。安田調教師が自ら手綱を執り、「競馬に向けて気持ちのスイッチを入れることを意識して、調教を行いました。この後は馬の状態