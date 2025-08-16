◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節清水―横浜ＦＭ（１６日・アイスタ）１８位の横浜ＦＭが、敵地で１３位の清水と対戦し、前半を２―０で折り返した。リーグ戦再開初戦となった東京Ｖ戦では０―１で敗れ、リーグ４戦ぶりの黒星。依然Ｊ２降格圏内の１８位のままだが、前節は残留圏内の１７位湘南も敗れたため、勝ち点差は３のまま。今節、清水に勝利すれば、湘南の結果次第では、４月９日の川崎戦（３△３）以来、１２９日ぶり