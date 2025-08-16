大相撲の元大関・小錦でタレントのＫＯＮＩＳＨＩＫＩさん（６１）が、妻の千絵さんと撮影した様子をアップした。１６日までに自身のインスタグラムを更新。海水浴を楽しむ姿や、夫婦でＣＭキャラクターを務めた栄養ドリンクの看板の下で記念撮影した写真を見せた。ＫＯＮＩＳＨＩＫＩさんは昨年１２月に神奈川県鎌倉市の病院で記者会見を行い、腎不全を患っていたと公表。同月４日に千絵さんに腎臓提供を受けて移植手術した