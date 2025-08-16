◆イースタン・リーグ日本ハム１―４ロッテ（１６日・エスコン）二刀流ドラ１・柴田獅子投手が、イースタン・ロッテ戦に「２番・投手兼ＤＨ」のリアル二刀流として先発し、プロ入り初の投手＆打者同時出場を果たした。先発投手としては２回１安打４奪三振で無失点。打っては４打数１安打だった。柴田は「今日、はっきりどういう感じなのか分かった。あとはどうレベルアップしていくか楽しみ」振り返った。その中で、課題に