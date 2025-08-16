日立グローバルライフソリューションズは、カリモクとの協創プロジェクト「Chiiil with Karimoku（チールウィズカリモク）」の第一弾として、販売中の｢Chiiil（チール）｣に、カリモクの木製家具「MINIBAR（ミニバー）」を組み合わせた、2 段棚付きの冷蔵庫「Chiiil MINIBAR（チールミニバー）」を、2025年7月29日に発売しました。主に「日立の家電品オンラインストア」にて販売されます。今回、こちらの製品のお披露目発表会に参加